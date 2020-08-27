Как работают кредитные союзы и когда к ним стоит обращаться. В НБУ дали советы украинцам

В Нацбанке рассказали о количестве кредитных союзов в Украине и дали рекомендации клиентам этих финучреждений

В Украине более трехсот кредитных союзов, из них активную деятельность осуществляют около двухсот. Об этом написала директор департамента надзора за страховым рынком Национального банка Украины Ольга Максимчук в колонке для агентства Интерфакс-Украина.

Точные цифры таковы: по состоянию на 8 августа в Украине было зарегистрировано 327 кредитных союзов, из них отчетность подали лишь 222.

Что такое кредитные союзы и чем они отличаются от банков

Кредитный союз — это неприбыльное финучреждение, созданное физлицами и предоставляющее финансовые услуги своим членам. Суть работы проста — одни члены союза вносят собственные средства на депозиты, а другие — берут кредиты под проценты. Это могут быть ссуды на обучение, отдых, ремонт, приобретение техники и так далее.

Кредитные союзы отличаются от банков тем, что выдают кредиты не для получения прибыли, а для предоставления финансовой поддержки своим членам. Деятельность таких финучреждений основывается на принципах самоуправления и равноправия всех участников.

Членами кредитных союзов является 433 000 украинцев во всех областях Украины (не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах).

Каковы плюсы и минусы кредитных союзов по сравнению с банками

В работе с кредитными союзами существуют определенные риски. Эти финучреждения не являются членами системы гарантирования вкладов, потому все вложенные средства могут быть утрачены.

Преимущества кредитных союзов следующие:

- простое оформление. Заемщики кредитного союза уже являются его членами, а значит идентифицированными лицами, потому оформление кредита достаточно быстрое, простое и без множества справок;

- прозрачная цена и условия. Финансовые продукты кредитных союзов отличаются достаточно простыми условиями договоров;

- короткие сроки и меньшие суммы кредитов. Кредитные союзы обычно работают с заемщиками, которым нужно относительно небольшие суммы денег, в том числе предоставляют микрокредиты. В селах – это едва ли не единственные источники финансирования. Для получения кредита на большую сумму (для приобретения недвижимости и так далее) придется обратиться к другим финучреждениям;

- выгодные условия благодаря неприбыльности деятельности. Кредитный союз является неприбыльной организацией и работает ради удовлетворения финансовых потребностей своих членов. Кредитные союзы не несут значительных затрат на содержание большого штата работников, собственных офисов и так далее. Благодаря этому стоимость их услуг максимально приближается к себестоимости;

- менее жесткие требования к финансовому состоянию заемщика. Выдавая кредиты только своим членам, кредитные союзы во многом опираются на репутацию заемщика и доверие друг к другу в пределах общины. Члены кредитных союзов, которые одалживают средства, понимают, что сотрудничают не с неким обезличенным финучреждением, а фактически берут в долг у своих соседей или коллег. Это налагает дополнительную гражданскую ответственность за выполнение своих обязательств;

- большая лояльность к заемщику. В банках и финкомпаниях в случае просрочки оплаты по кредиту заемщику сразу начислят пеню. В то же время кредитные союзы могут не применять штрафных санкций к своим членам.

Что надо знать вкладчикам кредитных союзов

Кредитный союз может привлекать средства от своих членов путем заключения договоров вкладов на депозитные счета и путем внесения обязательных и добровольных паевых взносов.

Разница между этими способами привлечения средств состоит в том, что взнос на депозитный счет имеет четко определенный срок возврата средств и фиксированную плату за пользование средствами. Паевой взнос привлекается на неопределенный срок и может быть возвращен только в порядке, определенном уставом общества.

Членам кредитного союза при принятии решения о форме внесения собственных средств необходимо четко понимать, на каких условиях они передают деньги в пользование.

При вложении средств важно учитывать, что кредитные союзы не являются членами системы гарантирования вкладов, поэтому существуют риски невозврата всех вложенных средств.

Кроме того, выбирая кредитный союз, нужно проверять наличие лицензии (это можно сделать на сайте НБУ), доверять союзам с имеющимся опытом работы и не доверять обещаниям высоких процентов по депозитам (поскольку за такими обещаниями обычно кроются более высокие риски).

Иногда так называемые финансовые пирамиды выдают себя за кредитные союзы, обещая при этом слишком привлекательные условия внесения средств.

Как регулируется деятельность кредитных союзов

С 1 июля 2020 года регулятором этого рынка стал Национальный банк. Именно НБУ теперь устанавливает требования к кредитным союзам и контролирует их деятельность.

Кредитные союзы относятся к высокорисковым финучреждениям. И хотя активы кредитных союзов по сравнению с общим объемом активов банков незначительны (0,4%), такие финучреждения обслуживают значительное количество украинцев и имеют потенциал роста.

В НБУ называют обеспечение надлежащего регулирования и надзора за деятельностью кредитных союзов одной из приоритетных задач.

"Конечная цель Нацбанка – содействие, с одной стороны, динамичному росту и конкурентоспособности рынка кредитных союзов, повышению уровня его надежности, прозрачности и платежеспособности, с другой – обеспечение стабильности деятельности кредитных союзов и надежного сохранения средств их членов", – отметила Ольга Максимчук.

В начале августа в НБУ сообщили, сколько в Украине участников небанковского финансового рынка .

С 1 июля клиенты ломбардов и кредитных союзов получили право жаловаться на нарушение прав в НБУ.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".