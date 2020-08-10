Стало известно, сколько в Украине участников небанковского финансового рынка

Национальный банк Украины завершил прием отчетности от участников небанковского финансового рынка. По состоянию на 8 августа отчетность подали 84% небанковских финучреждений, зарегистрированных в государственном реестре финансовых учреждений (ГРФУ), сообщает НБУ.

Отчетность подали 1642 финкомпании, уточняет Нацбанк.

Из них: страховые компании – 189 и 125, зарегистрированных в ГРФУ, кредитные союзы – 222 (из 327), финансовые компании – 886 (из 974), лизинговые 124 (из 136), и ломбарды – 221 (из 304).

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Без учета финучреждений, которые зарегистрированы в зоне проведения операции объединенных сил и Крыму процент подачи отчетности составил 92%.

В дальнейшем, для внесения корректировок, повторной или первой подачи отчетности, финансовому учреждению необходимо письменно обратится в департамент статистики и отчетности нацбанка, сообщает НБУ.

16 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о сплите, принятый парламентом 12 сентября того же года. Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Он вступил в силу 1 июля.

Нацбанк принял ряд переходных постановлений для бесперебойности регулирования рынков небанковских финуслуг после 1 июля.

6 июля НБУ запустил систему для ведения реестров небанковских финкомпаний.

8 июля НБУ начал принимать отчетность от небанковских финучреждений.

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Роман Брыль

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