НБУ начал чистку небанковского финрынка: аннулировал десятки лицензий. Список

Национальный банк Украины принял первые решения в качестве регулятора небанковского рынка финансовых услуг. Новый Комитет по вопросам контроля и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на первом заседании аннулировал лицензии 25 финансовых учреждений и выдал одну лицензию новому участнику рынка. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Лицензию получила компания Ломбард Рекорд.

Комитет исключил из госреестра финучреждений (ГРФУ) и аннулировал свидетельство о регистрации финансового учреждения ФК Франк Поинт и ФК Довира та Гарантия.

Также аннулированны все лицензии, свидетельство о регистрации и исключены из ГРФУ компании: Факторинговые Технологии, Ломбард-Данко, ФК Юг Капитал, Ломбард "Стрелец" Адарюков и Ко, КС Львов.

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В отношении двух компаний, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финуслуги - ИЛК Рента и Премьер-Капитал – аннулированы все лицензии, они исключены из ГРФУ, и аннулированы справки о взятии на учет, как юридическое лицо.

Аннулированы все лицензии на предоставление финансовых услуг компаниям ЛК Альфа-Стар, Финансово-Кредитна Установа, Финансов-кредитная группа Чайка.

Аннулированы лицензии на предоставление услуг по предоставлению гарантий на поручительство следующим компаниям: ФК Аврора-І, ФК Энерджи Кеэпитал, ФК Интерлизинг, Кейс Фактор, Омега Груп, ФК Финвей, ФК Финворк, ФК Финдиалог, ФК Финроял, ФК Финхелпфарм.

Комитет НБУ также утвердил изменения в новые правила добровольного страхования для девяти компаний.

16 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о сплите, принятый парламентом 12 сентября того же года. Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Он вступил в силу 1 июля.

Нацбанк принял ряд переходных постановлений для бесперебойности регулирования рынков небанковских финуслуг после 1 июля.

6 июля НБУ запустил систему для ведения реестров небанковских финкомпаний.

8 июля НБУ начал принимать отчетность от небанковских финучреждений.

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Роман Брыль

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