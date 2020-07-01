Сплит. НБУ утвердил правила переходного периода для небанковских финучреждений

Участники рынков небанковских финансовых услуг после перехода под регулирование и надзор Национального банка с 1 июля продолжат руководствоваться законодательством, введенным за время деятельности Нацкомфинуслуг.

Как сообщает пресс-служба НБУ, чтобы это стало возможным и не повлекло возникновения правовых коллизий, регулятор принял ряд "переходных" постановлений. Они также определяют особенности применения Нацбанком регуляторных актов Нацкомфинуслуг, которые будут действовать до момента утверждения НБУ собственных нормативно-правовых актов. "Переходные" постановления приняты по направлениям: лицензирование и регистрация; надзор; выездные проверки; меры воздействия; отчетность.

"Переходными" постановлениями также предусмотрен ряд уточнений к регулированию по этим направлениям:

- закреплено представление отчетности участниками рынка в НБУ через специальный веб-ресурс - portal.bank.gov.ua;

- установлено, что до момента определения Нацбанком тарифов на предоставление лицензий, они будут выдаваться бесплатно;

- определено, что инспекционные проверки начнутся только после принятия Нацбанком специальных нормативно-правовых актов по вопросам проведения проверок деятельности участников рынков небанковских финансовых услуг (кроме клиентов) и применения мер воздействия.

Обязанности участников рынков небанковских финуслуг, в частности по предоставлению информации к регулятору и получения его согласований, начиная с 1 июля остаются неизменными и будут осуществляться уже относительно Нацбанка, а не Нацкомфинуслуг.

Решения, которые принимались Нацкомфинуслуг как коллегиальным органом, начиная с 1 июля будут приниматься НБУ в лице его коллегиальных органов: правления и Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

В ближайшее время НБУ планирует обнародовать обновленный план подготовки проектов регуляторных актов Нацбанка на 2020 год, с учетом графика принятия нового регулирования для участников рынков небанковских финуслуг.

16 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о "сплите", принятый в сентябре Верховной Радой. Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Он вступает в силу 1 июля 2020 года.

Приятие закона о "сплите" - один из пунктов программы stand-by финансовой помощи МВФ Украине. Этот документ более двух лет ждал второго чтения в парламенте.

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