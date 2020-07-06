НБУ запустил систему для ведения реестров небанковских финкомпаний

Нацбанк завершает прием функций регулирования рынка небанковских финансовых услуг в рамках закона о сплите

Национальный банк открыл на официальном вебсайте Комплексную информационную систему НБУ (КИС НБУ), в которую загружены реестры финансовых учреждений, принятые от предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"КИС НБУ позволяет участникам рынка и внешним пользователям осуществлять поиск информации о финансовом учреждении в Государственном реестре финансовых учреждений и информации из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Кроме того, КИС НБУ позволяет участникам рынка подавать регистрационные карточки для внесения записей в Госреестр финансовых учреждений.

В Нацбанке отмечают, что открытие КИС НБУ позволяет обеспечить функционал по ведению реестров небанковских финучреждений на уровне предыдущего регулятора и готовит его дальнейшему совершенствованию.

КИС НБУ размещен на сайте НБУ. Доступ для авторизованных пользователей системы для работы с Госреестром финучреждений также перенесен в новую систему.

При этом в Нацбанке уточняют, что КИС предназначена только для ведения реестров финучреждений, а отчетность участников рынка будет подаваться через вебпортал НБУ.

16 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о сплите, принятый парламентом 12 сентября того же года. Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Он вступил в силу 1 июля.

Владимир Зеленский подписал принятый Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Он вступил в силу 1 июля. Приятие закона о "сплите" - один из пунктов программы stand-by финансовой помощи МВФ Украине. Этот документ более двух лет ждал второго чтения в парламенте.

Нацбанк принял ряд переходных постановлений для бесперебойности регулирования рынков небанковских финуслуг после 1 июля.

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Анна Андреева

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