Клиенты ломбардов и кредитных союзов смогут жаловаться на нарушение прав в НБУ

Начиная с 1 июля клиенты небанковских финансовых учреждений - ломбардов, страховых, лизинговых и факторинговых компаний, а также кредитных союзов - смогут жаловаться Национальному банку, если их права нарушили. Однако начинать процесс стоит с жалобы на имя руководителя соответствующего учреждения, советуют в НБУ.
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А если финансовая организация не реагирует на жалобы и обращения, обращаться теперь можно будет к регулятору. Для этого НБУ рекомендует два наиболее оперативных канала связи: "горячую линию" контакт-центра 0-800-505-240 и электронную почту nbu@bank.gov.ua/ В обращении нужно указать суть проблемы или вопроса, подтверждающие ваши слова документы, а также свою контактную информацию. Отвечать в Нацбанке обещают в течение месяца (или 45 дней, если вопрос очень сложный), а на "простые" обращения - в течение 15 дней.
Можно также отправить жалобу в виде обычного письма по адресу: 01601, Киев, ул. Институтская, 9 или прийти туда на личный прием, предварительно записавшись по телефону "горячей линии".
Вместе с тем, отмечают в пресс-службе регулятора, такие нововведения не будут означать, что НБУ всегда будет на стороне потребителя. Нацбанк обещает детально разбираться в каждой ситуации и при наличии нарушений прав потребителя, устранять их в рамках действующего законодательства.
До сегодняшнего дня обращаться с такими жалобами необходимо было в Нацкомфинуслуг, но 1 июля вступил в силу закон о сплите, который ликвидировал это ведомство, распределив его полномочия между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. По вопросам же, связанным со страхованием автогражданской ответственности, обращаться нужно в Моторное транспортное страховое бюро.
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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"