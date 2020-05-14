Ломбардам разрешат обмен валют и установят требования к размеру капитала - НБУ

Требования к минимальному размеру капитала ломбардов установят на уровне 500 000 грн, а также разрешат заниматься обменом валют. Об этом идет речь в обнародованных подходах к будущему регулированию рынка ломбардов, сообщает пресс-служба Национального банка.

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Как отмечают в НБУ, одной из ключевых целей будет защита прав лиц, пользующихся услугами ломбардов, а также расширение возможностей для ломбардов.

Среди новых возможностей для этих финучреждений НБУ выделяет:

1) ограничить на уровне закона ответственность клиентов по кредитным договорам с ломбардами в пределах стоимости заложенного имущества. То есть, в случае несостоятельности заемщика погасить долг с учетом процентов за пользование займом его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога, и никаких дополнительных требований к заемщику у ломбарда быть не может.

2) повысить уровень информирования клиентов об условиях ломбардного кредитования. В частности, рассматривается возможность ввести обязательное предоставление клиенту ломбардного билета или установить дополнительные требования к договору с заемщиком, где условия будут изложены в сжатой и доступной форме.

3) осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов. Кроме того, ломбарды получат право предоставлять другие сопроводительные услуги или осуществлять хозяйственную деятельность, которая необходима им для предоставления финуслуг. При этом, останется требование по кредитованию только под залог имущества.

4) упростить требования к помещениям ломбардов и местам оказания услуг, безопасности, отчетности и учета документов.

Также регулятор установит требования к поддержанию капитала на уровне 500 000 грн, а при наличии обособленных подразделений - не менее 1 млн грн. Кроме того, повышенные или дополнительные требования будут касаться ломбардов, оказывающих другие финансовые услуги, кроме кредитования, на уровне не менее 5 млн грн.

В Нацбанке планируют четко урегулировать и расширить источники финансирования ломбардов, дополнительно позволив привлекать средства у аффилированных лиц и средства на условиях субординированного долга, в том числе от юридических и физических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. В НБУ считают, что это создаст благоприятные условий для развития рынка.

В НБУ уточняют, что сроки приведения деятельности ломбардов в соответствие с новыми требованиями определятся только после детального ознакомления с состоянием рынка, с учетом объективных сроков и возможностей выполнить новые требования.

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16 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о "сплите", принятый в сентябре Верховной Радой. Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Он вступает в силу 1 июля 2020 года.