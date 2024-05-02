Курс иены опустился до уровней 1990 года. Япония вынуждена прибегать к мегаинтервенциям

Фото: EPA / KIMIMASA MAYAMA

Власти Японии пытаются удержать курс опустившейся до 34-летнего минимума иены от дальнейшего падения. Как сообщает Reuters, с начала недели было проведено уже две мегаинтервенции.

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В понедельник, 29 апреля, после того как курс иены впервые с 1990 года опустился до 160,2 за доллар, японский Центробанк потратил беспрецедентные 6 трлн иен на ее поддержку. В среду, 1 мая, предположительно, состоялась еще одна интервенция на сумму около 3,6 трлн иен.

В среду иена торговалась на уровне около 157,55 за доллар, когда произошел неожиданный скачок до уровня 153 иен/доллар в течение получаса.

Вероятно, Министерство финансов Японии вмешалось в ситуацию на валютном рынке, чтобы дать понять, что считает курсовой уровень 160 иен/доллар красной линией, сказал в интервью агентству бывший замминистра финансов Такатоси Ито.

Гендиректор Mitsubishi Corporation Кацуя Наканиши сказал, что более слабая иена может помешать японской экономике. "Нынешнее снижение курса иены фактически приведет к стремительному росту цен на японские ресурсы и энергию, а также повлечет инфляцию. Иена представляет национальную силу, поэтому обесценивание местной валюты также означает, что национальная сила ослабевает", — сказал он на брифинге в четверг.

Минфин Японии в обоих случаях уклонился от ответа на вопрос, стоит ли за этими ралли вмешательство власти, подтвердив лишь готовность в любой момент принять меры против слишком резких колебаний национальной валюты.

"Теперь, когда Минфин потратил примерно 9 трлн иен, ему будет не так просто провести [еще одну] интервенцию, если трудовая статистика США или другие показатели окажутся сильными. Минфин все больше загоняет себя в угол", — прокомментировал действия японских властей Соки Омори из инвестиционного банка Mizuho Securities.