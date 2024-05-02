Курс єни опустився до рівнів 1990 року. Японія змушена вдаватися до мегаінтервенцій

Фото: EPA / KIMIMASA MAYAMA

Влада Японії намагається втримати курс єни, який опустився до 34-річного мінімуму, від подальшого падіння. Як повідомляє Reuters, з початку тижня було проведено уже дві мегаінтервенції.

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У понеділок, 29 квітня, після того як курс єни вперше з 1990 року опустився до 160,2 за долар, японський Центробанк витратив безпрецедентні 6 трлн єн на її підтримку. У середу, 1 травня, ймовірно, відбулася ще одна інтервенція на суму близько 3,6 трлн єн.

У середу єна торгувалася на рівні близько 157,55 за долар, коли стався неочікуваний стрибок до рівня 153 єн/долар протягом пів години.

Ймовірно, Міністерство фінансів Японії втрутилося в ситуацію на валютному ринку, щоб дати зрозуміти, що вважає курсовий рівень 160 єн/долар червоною лінією, сказав в інтерв'ю агентству колишній заступник міністра фінансів Такатосі Іто.

Гендиректор Mitsubishi Corporation Кацуя Наканіші сказав, що слабша єна може зашкодити японській економіці. "Нинішнє зниження курсу єни фактично призведе до стрімкого зростання цін на японські ресурси та енергію, а також спричинить інфляцію. Єна являє собою національну силу, тому знецінення місцевої валюти також означає, що національна сила слабшає", – сказав він на брифінгу в четвер.

Мінфін Японії в обох випадках ухилився від відповіді на питання, чи стоїть за цими ралі втручання влади, підтвердивши лише готовність у будь-який момент вжити заходів проти занадто різких коливань національної валюти.

"Тепер, коли Мінфін витратив приблизно 9 трлн єн, йому буде не так просто провести [ще одну] інтервенцію, якщо трудова статистика США чи інші показники виявляться сильними. Мінфін все більше заганяється в кут", – прокоментував дії японської влади Сокі Оморі з інвестиційного банку Mizuho Securities.