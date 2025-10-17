"Репараційний кредит" Україні може перевищити 140 млрд євро: Єврокомісія знайшла ще 25 млрд

Країнам Євросоюзу запропонували розглянути можливість використання російських активів, заморожених не тільки в Euroclear

Фото: depositphotos.com

Європейська комісія запропонувала державам-членам Євросоюзу розглянути можливість використання для "репараційного кредиту" 25 мільярдів євро заморожених російських активів, що зберігаються в приватних банках по всьому ЄС, а не лише 140 мільярдів євро в депозитарії Euroclear. Про це пише Politico.

"Слід розглянути, чи можна поширити ініціативу репараційного кредиту на інші іммобілізовані активи в межах ЄС", – йдеться у матеріалах Єврокомісії до п'ятничної зустрічі послів ЄС.

"Юридична можливість поширення підходу репараційного кредиту на такі активи не була детально оцінена. Таку оцінку необхідно провести перед ухваленням рішення про подальші кроки", – сказано в цьому документі.

Єврокомісія пропонує передбачити, що надані гроші підуть на "розвиток оборонно-технологічної та промислової бази України і її інтеграцію в європейську оборонну промисловість", а також на підтримку державного бюджету країни "за умови дотримання відповідних умов".