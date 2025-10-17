"Репараційний кредит" Україні може перевищити 140 млрд євро: Єврокомісія знайшла ще 25 млрд
Європейська комісія запропонувала державам-членам Євросоюзу розглянути можливість використання для "репараційного кредиту" 25 мільярдів євро заморожених російських активів, що зберігаються в приватних банках по всьому ЄС, а не лише 140 мільярдів євро в депозитарії Euroclear. Про це пише Politico.
"Слід розглянути, чи можна поширити ініціативу репараційного кредиту на інші іммобілізовані активи в межах ЄС", – йдеться у матеріалах Єврокомісії до п'ятничної зустрічі послів ЄС.
"Юридична можливість поширення підходу репараційного кредиту на такі активи не була детально оцінена. Таку оцінку необхідно провести перед ухваленням рішення про подальші кроки", – сказано в цьому документі.
Єврокомісія пропонує передбачити, що надані гроші підуть на "розвиток оборонно-технологічної та промислової бази України і її інтеграцію в європейську оборонну промисловість", а також на підтримку державного бюджету країни "за умови дотримання відповідних умов".
- Ідею "репараційної позики" в розмірі до 140 млрд євро, що базується на грошових залишках російських активів, заморожених на Заході після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, висунули 10 вересня.
- Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка багато разів виступала проти конфіскації заморожених російських активів, 6 жовтня сказала, що "репараційний кредит" Україні має бути бездоганним з погляду права.
- Європейський парламент закликав країни-члени Євросоюзу невідкладно підтримати пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні "репараційного кредиту".
Коментарі (0)