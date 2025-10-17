Репарационный кредит Украине может превысить 140 млрд евро: Еврокомиссия нашла еще 25 млрд
Европейская комиссия предложила государствам-членам Евросоюза рассмотреть возможность использования для "репарационного кредита" 25 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в частных банках по всему ЕС, а не только 140 миллиардов евро в депозитарии Euroclear. Об этом пишет Politico.
"Следует рассмотреть, можно ли расширить инициативу репарационного кредита на другие иммобилизованные активы в пределах ЕС", – говорится в материалах Еврокомиссии к пятничной встрече послов ЕС.
"Юридическая возможность распространения подхода репарационного кредита на такие активы не была детально оценена. Такую оценку необходимо провести перед принятием решения о дальнейших шагах", – сказано в этом документе.
Еврокомиссия предлагает предусмотреть, что предоставленные деньги пойдут на "развитие оборонно-технологической и промышленной базы Украины и ее интеграцию в европейскую оборонную промышленность", а также на поддержку государственного бюджета страны "при соблюдении соответствующих условий".
- Идею "репарационного займа" в размере до 140 млрд евро, базирующейся на денежных остатках российских активов, замороженных на Западе после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, выдвинули 10 сентября.
- Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, много раз выступавшая против конфискации замороженных российских активов, 6 октября сказала, что "репарационный кредит" Украине должен быть безупречным с точки зрения права.
- Европейский парламент призвал страны-члены Евросоюза безотлагательно поддержать предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине "репарационного кредита".
Комментарии (0)