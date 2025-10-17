Репарационный кредит Украине может превысить 140 млрд евро: Еврокомиссия нашла еще 25 млрд

Странам Евросоюза предложили рассмотреть возможность использования российских активов, замороженных не только в Euroclear

Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия предложила государствам-членам Евросоюза рассмотреть возможность использования для "репарационного кредита" 25 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в частных банках по всему ЕС, а не только 140 миллиардов евро в депозитарии Euroclear. Об этом пишет Politico.

"Следует рассмотреть, можно ли расширить инициативу репарационного кредита на другие иммобилизованные активы в пределах ЕС", – говорится в материалах Еврокомиссии к пятничной встрече послов ЕС.

"Юридическая возможность распространения подхода репарационного кредита на такие активы не была детально оценена. Такую оценку необходимо провести перед принятием решения о дальнейших шагах", – сказано в этом документе.

Еврокомиссия предлагает предусмотреть, что предоставленные деньги пойдут на "развитие оборонно-технологической и промышленной базы Украины и ее интеграцию в европейскую оборонную промышленность", а также на поддержку государственного бюджета страны "при соблюдении соответствующих условий".