Люксембург первым в еврозоне инвестировал в биткоин

Фото: EPA

Люксембург стал первой страной еврозоны, чей суверенный фонд инвестирует в биткоин. Фонд богатства (FSIL) решил направить 1% своих активов в биткоин-ETF – биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткоин. Об этом сообщает Coindesk со ссылкой на министра финансов Люксембурга Жиля Рота.

Люксембург, одна из самых маленьких стран Европы с населением около 680 000 человек, учредил суверенный фонд в 2014 году с целью создания финансового резерва для будущих поколений. В настоящее время фонд владеет активами на сумму $730 миллионов, большая часть которых традиционно сосредоточена в облигациях.

Инвестиции в криптовалюту стали возможны благодаря новой инвестиционной политике FSIL, утвержденной правительством в июле 2025 года.

"Признавая растущую зрелость этого нового класса активов и подчеркивая лидирующую роль Люксембурга в сфере цифровых финансов, это инвестирование является применением новой инвестиционной политики FSIL, которая была одобрена правительством в июле 2025 года", – сказал Боб Киффер, директор Казначейства Люксембурга.

Некоторые европейские страны, в частности Финляндия, Грузия и Великобритания, также владеют биткоинами, но большая часть их запасов получена из конфискованных криминальных активов, по данным Bitbo. Исключение составляет Грузия – страна, не входящая в еврозону, которая приобрела 66 BTC именно в инвестиционных целях.

Киффер отметил, что некоторые могут посчитать инвестиции слишком малыми и запоздалыми, а другие – нестабильными и спекулятивными. В то же время, по его словам, совет директоров FSIL, учитывая особый профиль и миссию фонда, пришел к выводу, что инвестиция в размере 1% является оптимальным балансом и ясным сигналом относительно долгосрочного потенциала биткоина.

При этом он признал, что решение, приемлемое для FSIL, может быть неприемлемым для других инвесторов.