Малый бизнес Британии уклонился от уплаты налогов на $5,76 млрд

У налогового органа Британии нет конкретного фокуса на борьбе с уклонением от уплаты налогов

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За 2022-2023 годы уклонение от уплаты налогов малым бизнесом Великобритании возросло до $5,76 млрд (4,4 млрд фунтов стерлингов), что составляет 81% от общей суммы по сравнению с 66% в 2019-2020 годах. Об этом пишет Financial Times.

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Предприятия Британии занижают свои доходы или искусственно объявляют себя банкротами во избежание уплаты налогов, а затем снова открываются и ведут тот же бизнес.

Надзорное ведомство обратило внимание на такую мошенническую схему, как электронное подавление продаж, когда розничные торговцы используют программное обеспечение для уменьшения зарегистрированной стоимости трансакций и представления искусственно заниженной выручки.

Другие версии мошенничества включают в себя создание фиктивных наборов счетов или работу кассовых аппаратов в тренировочном режиме для уменьшения налогооблагаемой прибыли.

У налогового органа страны есть стратегия борьбы со всеми формами несоблюдения законодательства, но нет конкретного фокуса на борьбе с уклонением от уплаты налогов.

"У Великобритании один из самых низких налоговых разрывов в мире, но правительство стремится к его дальнейшему сокращению. Хотя подавляющее большинство предприятий платит причитающиеся налоги, мы будем продолжать использовать наши гражданские и уголовные полномочия против решительного меньшинства, которое отказывается играть по правилам. Такие действия помогли нам защитить 41,8 млрд фунтов стерлингов за последние 12 месяцев", – отмечают в Управлении по налоговым и таможенным сборам Британии (HMRC).