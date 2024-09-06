Mastercard и Mercuryo выпустили криптовалютную дебетовую карту в евро

Карта Spend позволяет пользователям тратить криптовалюту, конвертируя ее в евро во время трансакций

Фото: Mercuryo

Поставщик инфраструктуры криптокошельков Mercuryo в партнерстве с платежным гигантом Mastercard выпустил криптовалютную дебетовую карту, деноминированную в евро. Об этом сообщает Mercuryo.

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Новая карта называется Spend и не отличается от обычной карты Mastercard. Ее можно интегрировать в платежные сервисы Apple Pay или Google Pay, а также расплатиться через терминал.

Комиссия за выпуск карты составляет 1,6 евро ($1,8), ежегодная плата за обслуживание – 1 евро ($1,1). Кроме того, Mercuryo в качестве поставщика услуг взимает комиссию в размере 0,95%.

Согласно официальному релизу карту поддерживают в 90 млн торговых точек по всему миру. Также она совместима с такими сетями, как Ethereum, Solana, TON, Polkadot, NEAR, ZKsync и т.д.

Пока услугой могут воспользоваться только клиенты в Европе. Позже ее обещают расширить на другие рынки.