Один из крупнейших банков Швейцарии открыл торговлю криптовалютами

Фото: Zürcher Kantonalbank

Четвертый по величине банк Швейцарии Zürcher Kantonalbank (ZKB) открыл для клиентов доступ к приобретению биткоина (BTC) и Ethereum. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Клиенты финансового учреждения могут круглосуточно приобрести биткоины и Ethereum через платформы ZKB eBanking и ZKB Mobile Banking. Предложение ориентировано как на уже имеющихся пользователей банка, так и на другие финансовые учреждения.

ZKB также предоставляет услуги по хранению и управлению активами. В банке отмечают, что клиентам не нужно самостоятельно настраивать криптокошелек или подключать постороннее программное обеспечение. Все операции, связанные с криптовалютой, банк берет на себя.

"Наше новое предложение в области цифровых активов обеспечивает высокий уровень безопасности и позволяет интегрировать другие валюты и приложения", – заявила руководитель отдела институциональных клиентов ZKB Александра Скриба.

В банке добавляют, что предложение касается только клиентов, проживающих в Швейцарии. При этом расчет по торговым операциям с криптовалютой всегда происходит в долларах США.

ZKB – крупнейшее кантональное финансовое учреждение Швейцарии, под управлением которого находятся активы на $235 млрд. Банк основали в 1870 году, а его сеть состоит из более 50 отделений.