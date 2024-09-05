Один із найбільших банків Швейцарії відкрив торгівлю криптовалютами

Фото: Zürcher Kantonalbank

Четвертий за величиною банк Швейцарії Zürcher Kantonalbank (ZKB) відкрив для клієнтів доступ до придбання біткоїна (BTC) та Ethereum. Про це повідомляє пресслужба банку.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Клієнти фінансової установи можуть цілодобово придбати біткоїни та Ethereum через платформи ZKB eBanking і ZKB Mobile Banking. Пропозиція орієнтована як на вже наявних користувачів банку, так і на інші фінансові установи.

ZKB також надає послуги зі зберігання та управління активами. У банку зазначають, що клієнтам не потрібно самостійно налаштовувати криптогаманець або підключати стороннє програмне забезпечення. Усі операції, пов’язані з криптовалютою, банк бере на себе.

"Наша нова пропозиція в галузі цифрових активів забезпечує високий рівень безпеки та дає змогу інтегрувати інші валюти та застосунки", – заявила керівниця відділу інституційних клієнтів ZKB Олександра Скриба.

У банку додають, що пропозиція стосується тільки клієнтів, які проживають у Швейцарії. Водночас розрахунок за торговими операціями з криптовалютою завжди відбувається в доларах США.

ZKB – найбільша кантональна фінансова установа Швейцарії, під управлінням якої перебувають активи на $235 млрд. Банк заснували у 1870 році, а його мережа складається з більш ніж 50 відділень.