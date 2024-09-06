Mastercard і Mercuryo випустили криптовалютну дебетову картку в євро
Постачальник інфраструктури криптогаманців Mercuryo у партнерстві з платіжним гігантом Mastercard випустив криптовалютну дебетову картку, деноміновану в євро. Про це повідомляє Mercuryo.
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Нова картка має назву Spend і не відрізняється від звичайної картки Mastercard. Її можна інтегрувати в платіжні сервіси Apple Pay або Google Pay, а також розплатитися через термінал.
Комісія за випуск картки становить 1,6 євро ($1,8), щорічна плата за обслуговування — 1 євро ($1,1). Крім того, Mercuryo як постачальник послуг стягує комісію розміром 0,95%.
Згідно з офіційним релізом картку підтримують у 90 млн торгових точок по всьому світу. Також вона сумісна з такими мережами, як Ethereum, Solana, TON, Polkadot, NEAR, ZKsync тощо.
Наразі послугою можуть скористатися тільки клієнти в Європі. Пізніше її обіцяють розширити на інші ринки.
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