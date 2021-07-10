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Метинвест, Интерпайп и агросектор. Названы крупнейшие получатели возмещения НДС в июне

10.07.2021, 13:50
Метинвест, Интерпайп и агросектор. Названы крупнейшие получатели возмещения НДС в июне - Фото
Фото: depositphotos.com

Крупнейшими получателями бюджетного возмещения НДС за июнь являются американский агроэкспортер, комбинаты холдинга Метинвест, завод и государственное предприятие. Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

По данным центра, объем бюджетного возмещения НДС в июне снизился до 12 млрд грн.

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"Темпы возмещения также значительно замедлились – до 42 суток, что также наибольшим показателем за весь год (для сравнения: в марте-мае возмещения осуществлялось за 35 суток)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне было наибольшее количество успешных операций по возмещению – 3784 (против 3601 в мае). Таким образом, средняя сумма возмещения на одну операцию составляет 3,1 млн грн, что на 400 000 грн меньше чем в мае.

В июне в ТОП-5 компаний по объему бюджетного возмещения, помимо традиционных "участников", вошел ООО "Интерпайп Нико Тьюб", которая занимает 4-е место, и является представителем металлургического сектора. Также в рейтинг вернулся ГП "Гарантированный покупатель", представитель энергетического сектора, который уже занимал 3-е место топа в апреле.

Остальные места занимают постоянные представители аграрного и металлургического сектора, которые почти ежемесячно являются самыми получателями бюджетного возмещения НДС. 

ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за июнь:

ГП "Сантрейд" – 651 млн грн;
ОАО "Запорожсталь" – 635 млн грн;
ЧАО "ММК им.Иллича" – 600 млн грн;
ООО "Интерпайп Нико Тьюб" – 519 млн грн;
ГП "Гарантированный покупатель" – 464 млн грн. 

Остальные места занимают постоянные представители аграрного и металлургического сектора, которые почти ежемесячно являются самыми получателями бюджетного возмещения НДС, резюмировали в центре.

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Наталия Софиенко
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