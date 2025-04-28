Минагрополитики хочет создать инвестпортфель украинского агросектора: собирает проекты

Фото: Виталий Коваль / Telegram

Министерство аграрной политики и продовольствия объявило сбор инвестиционных проектов действующих аграрных предприятий, стремящихся масштабироваться, модернизироваться и выходить на новые рынки. Об этом сообщил министр Виталий Коваль.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По словам Коваля, цель инициативы – создать портфель масштабных проектов, который будет представлен международным финансовым институтам, фондам, банкам и стратегическим инвесторам.

Речь идет об уже работающих бизнесах, "а не идеях на уровне стартапов". Минимальный объем финансирования, который должны нуждаться в проектах, – от $10 млн.

Читайте также Поражающая стойкость: как аграрии и логисты Украины обеспечили экспорт в условиях войны

Министр отметил, что украинский агросектор – это не только о выживании в условиях войны. Это о развитии, гибкости и готовности к прорыву.

Предприятия, имеющие готовый инвестиционный проект, могут направлять информацию на электронную почту [email protected].

В письме нужно кратко описать суть проекта, объем необходимого финансирования, стадию реализации, а также предоставить информацию о компании и команде.