Инвесторы смогут запускать большие проекты раньше: правительство упростило правила

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Кабинет министров разрешил инвесторам начинать вкладывать деньги в свои проекты раньше – не дожидаясь стандартного 18-месячного срока до момента подачи заявки на государственную поддержку. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

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Отмечается, что инвестиции, сделанные до подачи заявки, не будут засчитываться в общий объем "значительных инвестиций", определенный законом. В то же время это позволит желающим начинать реализацию проектов, не откладывая планы на потом.

"Это пример того, как сотрудничество государства и бизнеса может создавать реальные предпосылки для экономического роста и финансовой независимости. Чтобы этого достичь, мы должны развивать производство, привлекать инвестиции в реальный сектор и поддерживать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью", – пояснил замминистра экономики Виталий Киндратов.

Государство поддерживает крупные инвестпроекты в рамках политики "Сделано в Украине". Если бизнес инвестирует минимум 12 млн евро, он может получить компенсацию до 30% расходов на капитальные инвестиции.

Проекты могут длиться до 5 лет, а среди приоритетных направлений – перерабатывающая промышленность, логистика, добыча, медицина, образование, культура, туризм, спорт, IT и другие отрасли.