Інвестори зможуть запускати великі проєкти раніше: уряд спростив правила

Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів дозволив інвесторам починати вкладати гроші у свої проєкти раніше – не чекаючи стандартного 18-місячного терміну до моменту подання заявки на державну підтримку. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Зазначається, що інвестиції, зроблені до подання заявки, не зараховуватимуться до загального обсягу "значних інвестицій", визначеного законом. Водночас це дозволить охочим розпочинати реалізацію проєктів не відкладаючи плани на потім.

"Це приклад того, як співпраця держави та бізнесу може створювати реальні передумови для економічного зростання й фінансової незалежності. Щоб цього досягти, ми маємо розвивати виробництво, залучати інвестиції в реальний сектор і підтримувати експорт продукції з високою доданою вартістю", – пояснив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Держава підтримує великі інвестпроєкти в межах політики "Зроблено в Україні". Якщо бізнес інвестує щонайменше 12 млн євро, він може отримати компенсацію до 30% витрат на капітальні інвестиції.

Проєкти можуть тривати до 5 років, а серед пріоритетних напрямів – переробна промисловість, логістика, видобуток, медицина, освіта, культура, туризм, спорт, IT та інші галузі.