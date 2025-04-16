Мінфін: Україна у березні зібрала на $1 млрд більше податків, ніж планувалося

Податкові надходження України перевищили план на $1 млрд у березні 2025 року

Фото: Сергій Марченко / пресслужба Мінфіну

У березні 2025 року Україна зібрала на $1 млрд більше податків, ніж планувалося. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час публічної дискусії Центру економічної стратегії "Стійкість бюджету України за три роки. Роль міжнародної підтримки".

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"Це свідчить про суттєве покращення фінансової ситуації у першому кварталі 2025 року порівняно з початковими бюджетними прогнозами", – зазначив Марченко.

За його словами, перевиконання запланованого показника стало можливим завдяки кращій, ніж очікувалося, ситуації з електропостачанням під час зимового сезону, що дало змогу підприємствам працювати стабільніше й сплачувати більше податків.

Марченко також нагадав, що схожа позитивна тенденція спостерігалася і у попередні роки. Наприклад, у 2024 році надходження зросли приблизно на $10 млн у порівнянні з 2023 роком.

На думку міністра фінансів, стабільне зростання доходів бюджету є ознакою ефективної фіскальної політики та важливим кроком до фінансової самостійності країни.

"Це дозволяє нам розглядати можливість поступового зниження залежності від міжнародної допомоги. Проте цей процес буде повільним, оскільки перед нами стоїть завдання збалансувати бюджет 2026 року відповідно до зобов'язань, узгоджених з МВФ", – наголосив Марченко.

При цьому, за його словами, зменшення військових витрат поки не прогнозується, навіть попри обережні розмови про можливе завершення бойових дій.