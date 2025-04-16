Минфин: Украина в марте собрала на $1 млрд больше налогов, чем планировалось

Налоговые поступления Украины превысили план на $1 млрд в марте 2025 года

Фото: Сергей Марченко / пресс-служба Минфина

В марте 2025 года Украина собрала на $1 млрд больше налогов, чем планировалось. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе публичной дискуссии Центра экономической стратегии "Устойчивость бюджета Украины за три года. Роль международной поддержки".

"Это свидетельствует о существенном улучшении финансовой ситуации в первом квартале 2025 года по сравнению с первоначальными бюджетными прогнозами", – отметил Марченко.

По его словам, перевыполнение запланированного показателя стало возможно благодаря лучшей, чем ожидалось, ситуации с электроснабжением во время зимнего сезона, что позволило предприятиям работать стабильнее и платить больше налогов.

Марченко также напомнил, что схожая положительная тенденция наблюдалась и в предыдущие годы. К примеру, в 2024 году поступления возросли примерно на $10 млн по сравнению с 2023 годом.

По мнению Министра финансов, стабильный рост доходов бюджета является признаком эффективной фискальной политики и важным шагом к финансовой самостоятельности страны.

"Это позволяет нам рассматривать возможность постепенного снижения зависимости от международной помощи. Однако этот процесс будет медленным, поскольку перед нами стоит задача сбалансировать бюджет 2026 года в соответствии с обязательствами, согласованными с МВФ", – подчеркнул Марченко.

При этом, по его словам, уменьшение военных расходов пока не прогнозируется, даже несмотря на осторожные разговоры о возможном завершении боевых действий.