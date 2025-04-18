Підвищення військового збору збільшило надходження від нього у 3,7 раза
За перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за цей самий період торік. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.
У січні-березні 2024 року платники податків сплатили до бюджету майже 9,3 млрд грн.
Найбільші надходження у 2025-му зафіксовано від платників податків з:
→ Києва – 11,3 млрд грн,
→ Дніпропетровської – 3,9 млрд грн,
→ Львівської – 2,5 млрд грн,
→ Харківської областей – 2,2 млрд грн.
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Законопроєкт №11416-д про підвищення податкових надходжень у період дії воєнного стану Верховна Рада ухвалила у жовтні 2024 року. Президент підписав його 28 листопада.
Основне положення закону – підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Водночас депутати під час розгляду поправок у залі відмовилися підвищити військовий збір для військовослужбовців, для них зберігається ставка 1,5%.
Запроваджується військовий збір для фізичних осіб-підприємців: 1% від доходу для платників єдиного податку III групи; 10% мінімальної зарплати для ФОП – платників єдиного податку I, II та IV груп (тобто 800 грн).
Податкові зміни запрацювали з 1 грудня.
- У березні 2025 року Україна зібрала на $1 млрд більше податків, ніж планувалося.
- Міністр фінансів Сергій Марченко 18 квітня заявив, що в уряду немає планів підвищити податки.