Підвищення військового збору збільшило надходження від нього у 3,7 раза

За перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору

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За перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за цей самий період торік. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

У січні-березні 2024 року платники податків сплатили до бюджету майже 9,3 млрд грн.

Найбільші надходження у 2025-му зафіксовано від платників податків з:

→ Києва – 11,3 млрд грн,

→ Дніпропетровської – 3,9 млрд грн,

→ Львівської – 2,5 млрд грн,

→ Харківської областей – 2,2 млрд грн.

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Основне положення закону – підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Водночас депутати під час розгляду поправок у залі відмовилися підвищити військовий збір для військовослужбовців, для них зберігається ставка 1,5%.

Запроваджується військовий збір для фізичних осіб-підприємців: 1% від доходу для платників єдиного податку III групи; 10% мінімальної зарплати для ФОП – платників єдиного податку I, II та IV груп (тобто 800 грн).

Податкові зміни запрацювали з 1 грудня.