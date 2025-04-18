Повышение военного сбора увеличило поступление от него в 3,7 раза

За первый квартал 2025 года в бюджет поступило 34,1 млрд грн военного сбора

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За первый квартал 2025 года в бюджет поступило 34,1 млрд грн военного сбора. Это в 3,7 раза больше, чем за этот же период в прошлом году. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

В январе-марте 2024 года налогоплательщики уплатили в бюджет почти 9,3 млрд грн.

Наибольшие поступления в 2025-м зафиксированы от налогоплательщиков в:

→ Киеве – 11,3 млрд грн,

→ Днепропетровской – 3,9 млрд грн,

→ Львовской – 2,5 млрд грн,

→ Харьковской областях – 2,2 млрд грн.

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Законопроект №11416-д о повышении налоговых поступлений в период действия военного положения Верховная Рада приняла в октябре 2024 года. Президент подписал его 28 ноября.

Основное положение закона – повышение военного сбора с 1,5 до 5%. При этом депутаты во время рассмотрения поправок в зале отказались повысить военный сбор для военнослужащих, для них сохраняется ставка 1,5%.

Вводится военный сбор для физических лиц-предпринимателей: 1% дохода для плательщиков единого налога III группы; 10% минимальной зарплаты для ФОП – плательщиков единого налога I, II и IV групп (т.е. 800 грн).

Налоговые изменения начали работать с 1 декабря.