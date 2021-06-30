Минфин продал гособлигаций более чем на 2,5 млрд грн

Министерство финансов 29 июня на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 2,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Срок обращения предлагаемых государственных облигаций – 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года, 5 лет и 6 лет.

Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 8,5%, 1-летних – 10,99%, 1,5-летних – 11,30%, 2-летних – 12,0%, 3-летних – 12,30%, 5-летних – 12,59%, 6-летних – 12,73%", – говорится в сообщении.

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Как сообщали в Минфине, государственный долг Украины в апреле этого года вырос на 20 млрд гривен, или около 1,2 млрд долл. Увеличение долга произошло, в основном, в результате размещения еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году. 8 июня на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет привлечено 19,1 млрд грн.

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Наталия Софиенко

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