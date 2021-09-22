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Минфин продал гособлигаций на 5 млрд грн, ставки выросли

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 10:54
Минфин продал гособлигаций на 5 млрд грн, ставки выросли - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство финансов на аукционе 21 сентября с продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 5 млрд грн в бюджет, по бумагам сроком 1- 3 года ставки выросли, сообщает пресс-служба ведомства.

Выпуски облигаций были представлены в гривне и в долларе.

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"После длительного перерыва Минфин вернулся к размещению 3-месячных инструментов и повысил ставки, несмотря на рыночную ситуацию", – говорится в сообщении.

В то же время, по инструментам со сроком обращения больше, чем 2 года ставки сохранились на прежнем уровне, а по 3-летним – ставки были снижены на 15 бп.

Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 9,50%, 1-летних – 11,37%, 1,5-летних – 11,49%, 2-летних – 12,09%, 3-летних – 12,30%, а 5-летних – 12,59%.

Всего от размещения государственных ценных бумаг в государственный бюджет было привлечено 1, 174 млрд грн.

Аукцион 21 сентября стал вторым после повышения решение НБУ поднять учетную ставку на 0,5 п.п. до 8,5% с 10 сентября 2021 года, а также свернуть антикризисные монетарные меры.

Читайте также: Украина снова успешно разместила ОВГЗ. Это эффект коронавируса?

  • Как сообщали в Минфине, государственный долг Украины в апреле этого года вырос на 20 млрд гривен, или около 1,2 млрд долл. Увеличение долга произошло, в основном, в результате размещения еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году.

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Наталия Софиенко
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Минфин ОВГЗ облигации
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