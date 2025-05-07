Минобороны выделило почти 140 млн грн на улучшенное питание раненых

Департамент политики закупок Минобороны в 2025 году выделил 139,6 млн грн на улучшенное питание лечащихся в медучреждениях военных

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В 2025 году Министерство обороны Украины направило 139,6 млн грн на обеспечение улучшенного питания для военнослужащих, проходящих лечение в медицинских учреждениях. Об этом сообщили в Департаменте политики закупок Минобороны.

Финансирование охватывает питание по нормам, действующим в военно-медицинских учреждениях, — с учетом потребностей раненых и больных бойцов при восстановлении независимо от подчинения больницы.

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"В целом на 2025 год на реализацию этой инициативы предусмотрено более 634 млн грн. Для нас важно, чтобы раненые военнослужащие получали полноценное питание независимо от того, в каком заведении они лечатся", — отметил директор Департамента Глеб Каневский.

В Минобороны подчеркнули, что продолжат внедрять решения, повышающие качество лечения и реабилитацию военных.