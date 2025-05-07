Минобороны выделило почти 140 млн грн на улучшенное питание раненых
В 2025 году Министерство обороны Украины направило 139,6 млн грн на обеспечение улучшенного питания для военнослужащих, проходящих лечение в медицинских учреждениях. Об этом сообщили в Департаменте политики закупок Минобороны.
Финансирование охватывает питание по нормам, действующим в военно-медицинских учреждениях, — с учетом потребностей раненых и больных бойцов при восстановлении независимо от подчинения больницы.
"В целом на 2025 год на реализацию этой инициативы предусмотрено более 634 млн грн. Для нас важно, чтобы раненые военнослужащие получали полноценное питание независимо от того, в каком заведении они лечатся", — отметил директор Департамента Глеб Каневский.
В Минобороны подчеркнули, что продолжат внедрять решения, повышающие качество лечения и реабилитацию военных.
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