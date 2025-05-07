Міноборони виділило майже 140 млн грн на покращене харчування поранених
У 2025 році Міністерство оборони України спрямувало 139,6 млн грн на забезпечення покращеного харчування для військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах. Про це повідомили в Департаменті політики закупівель Міноборони.
Фінансування охоплює харчування за нормами, які діють у військово-медичних установах, — з урахуванням потреб поранених та хворих бійців під час відновлення, незалежно від підпорядкування лікарні.
"Загалом на 2025 рік на реалізацію цієї ініціативи передбачено понад 634 млн грн. Для нас важливо, щоб поранені військовослужбовці отримували повноцінне харчування незалежно від того, у якому саме закладі вони лікуються", — зазначив директор Департаменту Гліб Канєвський.
У Міноборони наголосили, що продовжать впроваджувати рішення, які підвищують якість лікування та реабілітації військових.
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