Міноборони виділило майже 140 млн грн на покращене харчування поранених

Департамент політики закупівель Міноборони у 2025 році виділив 139,6 млн грн на поліпшене харчування військових, що лікуються в медзакладах

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У 2025 році Міністерство оборони України спрямувало 139,6 млн грн на забезпечення покращеного харчування для військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах. Про це повідомили в Департаменті політики закупівель Міноборони.

Фінансування охоплює харчування за нормами, які діють у військово-медичних установах, — з урахуванням потреб поранених та хворих бійців під час відновлення, незалежно від підпорядкування лікарні.

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"Загалом на 2025 рік на реалізацію цієї ініціативи передбачено понад 634 млн грн. Для нас важливо, щоб поранені військовослужбовці отримували повноцінне харчування незалежно від того, у якому саме закладі вони лікуються", — зазначив директор Департаменту Гліб Канєвський.

У Міноборони наголосили, що продовжать впроваджувати рішення, які підвищують якість лікування та реабілітації військових.