Минобороны закупит тактические наушники для ВСУ. Впервые

Министерство обороны намерено закупить средства индивидуальной защиты для военных. Все лоты – неотложные потребности Вооруженных Сил Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

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Впервые принято решение о покупке тактических наушников (ранее военных ими обеспечивали волонтеры. – Ред.), также приобретут бронежилеты и шлемы.

Справка. Активные военные наушники (специальные наушники для защиты органов слуха) выравнивают и регулируют звук. Устройство контролирует, чтобы средний уровень шумов не превышал безопасные для человека 82 децибела.



Опасным для слухового аппарата человека считается превышение шума более 100 дБ, а 130 дБ – это болевой порог. При выстреле звуковое давление в стволе мгновенно достигает 150 дБ, в ухе – 140 дБ, что может вызвать контузию. Активные военные наушники (специальные наушники для защиты органов слуха) выравнивают и регулируют звук. Устройство контролирует, чтобы средний уровень шумов не превышал безопасные для человека 82 децибела.Опасным для слухового аппарата человека считается превышение шума более 100 дБ, а 130 дБ – это болевой порог. При выстреле звуковое давление в стволе мгновенно достигает 150 дБ, в ухе – 140 дБ, что может вызвать контузию.





В общем, планируется приобрести:

→ 15 000 активных наушников;

→ 15 000 бронежилетов VI класса;

→ 5000 боевых шлемов баллистических с высокой обрезкой, не ниже класса защиты ІІІА.

Об объявлении тендеров на платформе электронных закупок Prozorro Минобороны оповестит дополнительно.

В 2024 году обеспечением ВСУ одеждой, едой, горюче-смазочными материалами, бронежилетами, касками и тактическим снаряжением будет заниматься новое предприятие Минобороны – Государственный оператор тыла.

Гендиректор агентства Арсен Жумадилов сказал, что одной из первых закупок агентств будут турникеты.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, ведомство работает над тем, чтобы бронежилеты, каски, тактическое снаряжение, одежда и еда для ВСУ были украинского производства.