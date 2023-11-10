Міноборони показало свій бюджет з розбивкою за напрямами

Бюджет Міністерства оборони у 2024 році становитиме 1 164,05 млрд грн, з яких понад 74% підуть на виплату грошового забезпечення та заробітної плати, харчування, придбання форми, амуніції та засобів індивідуального захисту у вітчизняних виробників. Про це повідомила пресслужба міністерства.

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Загальні видатки на утримання військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту становитимуть 862 млрд грн.

На закупівлю зброї, техніки, дронів, боєприпасів, відновлення пошкодженої в боях техніки заплановано 265,4 млрд грн, або 22,8% усіх видатків.

Ще 36 млрд грн (3,1%) підуть на експлуатаційні витрати та відновлення інфраструктури Збройних Сил України, а на утримання апарату Міністерства оборони заплановано тільки 663,7 млн грн (0,06%).