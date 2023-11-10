Минобороны показало свой бюджет с разбивкой по направлениям

Бюджет Министерства обороны в 2024 году составит 1 164,05 млрд грн, из которых более 74% пойдут на выплату денежного довольствия и заработной платы, питания, приобретения формы, амуниции и средств индивидуальной защиты у отечественных производителей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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Общие расходы на содержание военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта составят 862 млрд грн.



На закупку оружия, техники, дронов, боеприпасов, восстановление поврежденной в боях техники запланировано 265,4 млрд грн, или 22,8% всех расходов.

Еще 36 млрд грн (3,1%) пойдут на эксплуатационные расходы и восстановление инфраструктуры Вооруженных Сил Украины, а на содержание аппарата Министерства обороны запланировано только 663,7 млн грн (0,06%).