Міноборони закупить тактичні навушники для ЗСУ. Вперше

Міністерство оборони планує закупити засоби індивідуального захисту для військових. Усі лоти – нагальні потреби Збройних Сил України, повідомила пресслужба відомства.

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Уперше ухвалено рішення про купівлю тактичних навушників (раніше військових ними забезпечували волонтери. – Ред.), також придбають бронежилети та шоломи.

Довідка. Активні навушники військові (спеціальні навушники для захисту органів слуху) вирівнюють та регулюють звук. Пристрій контролює, щоб середній рівень шумів не перевищував безпечні для людини 82 децибели.



Небезпечним для слухового апарату людини вважається перевищення шуму понад 100 дБ, а 130 дБ – це больовий поріг. Під час пострілу звуковий тиск у стволі миттєво досягає 150 дБ, у вусі – 140 дБ, що може спричинити контузію.



Активні навушники військові (спеціальні навушники для захисту органів слуху) вирівнюють та регулюють звук. Пристрій контролює, щоб середній рівень шумів не перевищував безпечні для людини 82 децибели.Небезпечним для слухового апарату людини вважається перевищення шуму понад 100 дБ, а 130 дБ – це больовий поріг. Під час пострілу звуковий тиск у стволі миттєво досягає 150 дБ, у вусі – 140 дБ, що може спричинити контузію.

Загалом планують придбати:

→ 15 000 активних навушників;

→ 15 000 бронежилетів VI класу;

→ 5000 бойових шоломів балістичних з високою обрізкою, не нижче класу захисту ІІІА.

Про оголошення тендерів на платформі електронних закупівель Prozorro Міноборони сповістить додатково.

У 2024 році забезпеченням ЗСУ одягом, їжею, пально-мастильними матеріалами, бронежилетами, касками та тактичним спорядженням займатиметься новостворене підприємство Міноборони – Державний оператор тилу.

Гендиректор агентства Арсен Жумаділов сказав, що однією з перших закупівель агентств будуть турнікети.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, відомство працює над тим, щоб бронежилети, каски, тактичне спорядження, одяг та їжа для ЗСУ були українського виробництва.