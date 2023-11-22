Міноборони закупить тактичні навушники для ЗСУ. Вперше
Міністерство оборони планує закупити засоби індивідуального захисту для військових. Усі лоти – нагальні потреби Збройних Сил України, повідомила пресслужба відомства.
Уперше ухвалено рішення про купівлю тактичних навушників (раніше військових ними забезпечували волонтери. – Ред.), також придбають бронежилети та шоломи.
Небезпечним для слухового апарату людини вважається перевищення шуму понад 100 дБ, а 130 дБ – це больовий поріг. Під час пострілу звуковий тиск у стволі миттєво досягає 150 дБ, у вусі – 140 дБ, що може спричинити контузію.
Загалом планують придбати:
→ 15 000 активних навушників;
→ 15 000 бронежилетів VI класу;
→ 5000 бойових шоломів балістичних з високою обрізкою, не нижче класу захисту ІІІА.
Про оголошення тендерів на платформі електронних закупівель Prozorro Міноборони сповістить додатково.
У 2024 році забезпеченням ЗСУ одягом, їжею, пально-мастильними матеріалами, бронежилетами, касками та тактичним спорядженням займатиметься новостворене підприємство Міноборони – Державний оператор тилу.
Гендиректор агентства Арсен Жумаділов сказав, що однією з перших закупівель агентств будуть турнікети.
За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, відомство працює над тим, щоб бронежилети, каски, тактичне спорядження, одяг та їжа для ЗСУ були українського виробництва.
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