Музей Голодомора все-таки достроят: где возьмут деньги

Канада выделит финансирование Украине, в том числе на достройку музея Голодомора. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Президент рассказал, что во время переговоров было обсуждено выполнение договоренностей, согласованных во время его визита в Канаду. В частности, они касаются развития гидрогенерации и строительства музея Голодомора-геноцида.

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Кроме того, стороны обсудили оборонное сотрудничество и глобальные вызовы в области безопасности. Глава государства поблагодарил Канаду за готовность помочь эвакуировать украинцев из сектора Газа.

"Также благодарен Канаде за поддержку формулы мира. Пригласил представителя страны на следующую встречу советников, которая состоится в скором времени", – отметил Зеленский.

Национальный музей Голодомора-геноцида создан по приказу Кабмина 8 июля 2009 года, а фактическое открытие музея состоялось в августе 2009 года. Первая очередь комплекса была построена в 2008 году. Вторая очередь начала реализовываться в 2017 году. 28 ноября 2020 года, во время памяти жертв голодоморов в Украине, президент Владимир Зеленский поручил правительству дофинансировать проект комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

Заказчиком строительства является ГП "Дирекция по строительству "Мемориал жертв Голодомора". Поскольку территория является охранной зоной Лавры, проведение строительных работ было согласовано с ЮНЕСКО. Архитектор и автор проекта Андрей Миргородский.