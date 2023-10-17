Музей Голодомору таки добудують: де візьмуть гроші

Канада виділить фінансування Україні, зокрема і на добудову музею Голодомору. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після перемовин із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Президент розповів, що під час перемовин було обговорено виконання домовленостей, які були погоджені під час його візиту до Канади. Зокрема, вони стосуються розвитку гідрогенерації та добудови музею Голодомору-геноциду.

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Крім цього, сторони обговорили оборонну співпрацю та глобальні виклики у сфері безпеки. Глава держави подякував Канаді за готовність допомогти евакуювати українців із сектору Гази.

"Також вдячний Канаді за підтримку формули миру. Запросив представника країни на наступну зустріч радників, яка відбудеться незабаром", – зазначив Зеленський.

Національний музей Голодомору-геноциду створено за наказом Кабміну 8 липня 2009 року, а фактичне відкриття музею відбулося у серпні 2009 року. Перша черга комплексу була побудована у 2008 році. Друга черга почала реалізовуватися у 2017 році. 28 листопада 2020 року, під час вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні, президент Володимир Зеленський доручив уряду дофінансувати проєкт комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.

Замовником будівництва є ДП "Дирекція з будівництва "Меморіал жертв Голодомору". Оскільки територія є охоронною зоною Лаври, проведення будівельних робіт було погоджено з ЮНЕСКО. Архітектор і автор проєкту Андрій Миргородський.