МВФ считает, что для майнеров нужно установить более высокие цены на электроэнергию
Майнинг криптовалют начал использовать столько энергии, что ее нужно дополнительно обложить налогом. Так считают экономисты Международного валютного фонда.
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Начальник отдела департамента финансовых вопросов МВФ Шафик Хебус и экономист отдела климатической политики Нейт Вернон-Лин считают, что налог на электроэнергию, используемую майнерами криптовалют, может сократить выбросы углерода на 100 млн тонн в год, что равно выбросам всей Бельгии.
Налог в размере $0,047 за 1 кВт/ч "побудит индустрию криптомайнинга ограничить свои выбросы в соответствии с глобальными целями", считают эксперты МВФ.
Если учесть влияние загрязнения воздуха на здоровье людей, налог должен возрасти до $0,089 за 1 кВт/ч.
Это повысит среднюю цену на электроэнергию для майнеров криптовалюты на 85%, увеличит годовой доход стран мира на $5,2 млрд и сократит выбросы на 100 млн тонн ежегодно.
В МВФ посчитали, что одна транзакция биткоина использует примерно столько же электроэнергии, сколько среднестатистический человек в Пакистане или Гане потребляет за три года.
Экономисты МВФ также предложили налог на потребление энергии центров искусственного интеллекта в размере $0,032 за 1 кВт/ч (или $0,052 за 1 кВт/ч с учетом затрат на загрязнение, поскольку они обычно находятся в местах с более экологической электроэнергией). Этот налог может приносить правительствам $18 млрд в год.
МВФ также отмечает, что к 2027 году на криптомайнинг может приходиться 0,7% глобальных выбросов углерода. Учитывая выбросы от центров обработки данных искусственного интеллекта, этот показатель будет достигать 1,2%, или 450 млн тонн.
По оценкам МВФ, к 2027 году искусственный интеллект и криптомайнинг могут использовать до 6% мировой электроэнергии.
- 6 декабря прошлого года первый в мире банк запустил торги собственной криптовалютой, обеспеченной евро.