Первый в мире банк запустил торги собственной криптовалютой, обеспеченной евро

Societe Generale (Фото - EPA)

Один из крупнейших банков Европы французский Societe Generale 6 декабря начал торги собственным стейблкоином на платформе Bitstamp. Об этом сообщается на сайте криптовалютной биржи.

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Bitstamp – европейская криптовалютная биржа, основанная в 2011 году. Это старейшая криптовалютная биржа в мире. Она позволяет торговать между фиатной валютой, биткоинами и другими криптовалютами, такими как USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar и USD Coin.

Стейблкоин CoinVertible (EURCV) полностью обеспечен евро. Эмиссией актива занимается компания Societe Generale Forge, криптовалютное подразделение банка.

Societe Generale стал первым коммерческим банком, который выпустил собственный стейблкоин на открытый рынок.

"Криптовалютная экосистема в значительной степени сконцентрирована вокруг некоторых стейблкоинов, 90% из которых деноминированы в долларах США. […] В этой сфере определенно есть место как для банка, так и для нашего актива, привязанного к евро", – цитирует слова исполнительного директора

SG-Forge Жана-Марка Стенгера Financial Time. Сейчас на рынке криптовалюты, объем которого оценивается в $130 млрд, лидируют компании Tether и Circle. Ранее они столкнулись с вопросами по поводу аудита резервов, которые поддерживают их токены, пишет газета.

Некоторые крупные инвестбанки, например JPMorgan, имеют собственные стейблкоины, но они доступны лишь небольшим группам институциональных клиентов.

Societe Generale выпустил евро-стейблкоин для институциональных инвесторовего в апреле 2023 года. Тогда же Совет Европейского Союза первым в мире установил нормативную базу по рынкам криптоактивов и услуг (MiCA).

Новые правила регулируют сферу криптовалют, устанавливают стандарты для участников рынка и вводят стандарты лицензирования и регулирования стейблкоинов. Закон вступит в силу в 2024 году.