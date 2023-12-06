Перший у світі банк запустив торги власною криптовалютою, забезпеченою євро

Торгівлю стейблкоїном EURCV від Societe Generale запустила найстаріша криптовалютна біржа у світі

Societe Generale (Фото - EPA)

Один із найбільших банків Європи французький Societe Generale 6 грудня розпочав торги власним стейблкоїном на платформі Bitstamp. Про це повідомляє сайт криптовалютної біржі.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Bitstamp – європейська криптовалютна біржа, заснована у 2011 році. Це найстаріша криптовалютна біржа у світі. Вона дозволяє торгувати між фіатною валютою, біткоїнами та іншими криптовалютами, такими як USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar та USD Coin.

Стейблкоїн CoinVertible (EURCV) повністю забезпечений євро. Емісією активу займається компанія Societe Generale Forge, криптовалютний підрозділ банку.

Societe Generale став першим комерційним банком, який випустив власний стейблкоїн на відкритий ринок.

"Криптовалютна екосистема значною мірою сконцентрована навколо деяких стейблкоїнів, 90% з яких деноміновані в доларах США. […] У цій сфері безперечно є місце як для банку, так і для нашого активу, прив'язаного до євро", – цитує слова виконавчого директора SG- Forge Жана-Марка Стенгера Financial Time.

Зараз на ринку криптовалюти, обсяг якого оцінюється в $130 млрд, лідирують компанії Tether та Circle. Раніше вони зіткнулися з питаннями щодо аудиту резервів, які підтримують їхні токени, пише газета.

Деякі великі інвестбанки, наприклад, JPMorgan, мають власні стейблкоіни, але вони доступні лише невеликим групам інституційних клієнтів.

Societe Generale випустив євро-стейблкоїн для інституційних інвесторів у квітні 2023 року. Тоді ж Рада Європейського Союзу першою у світі встановила нормативну базу з ринків криптоактивів та послуг (MiCA).

Нові правила регулюють сферу криптовалют, встановлюють стандарти для учасників ринку та вводять стандарти ліцензування й регулювання стейблкоїнів. Закон набуде чинності 2024 року.