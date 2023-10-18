Держава підготує правовий механізм для управління заарештованою криптовалютою

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно із Департаментом кіберполіції, СБУ та ДБР розробить порядок управління цифровими активами, зокрема, криптовалютами. Перша робоча зустріч із цього питання відбулася 17 жовтня, повідомила пресслужба Агентства.

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Відсутність правового регулювання у сфері управління цифровими активами змушує зацікавлені сторони шукати актуальні підходи, наголосили учасники зустрічі.

Довідка. Закон



Нині триває робота над оновленим законопроєктом про віртуальні активи. Його можуть ухвалити наприкінці року. Регулювання в Україні, що розповсюдиться і на криптогалузь, буде побудоване на європейських нормах MiCA. Закон №2074-IX "Про віртуальні активи" Верховна Рада ухвалила ще торік у лютому, а президент підписав його у березні. Втім, закон досі не почав функціонувати, а повноцінної легалізації ринку цифрових валют не відбулося. Для набуття чинності закону потрібно було внести зміни до Податкового кодексу, чого парламент не зробив.Нині триває робота над оновленим законопроєктом про віртуальні активи. Його можуть ухвалити наприкінці року. Регулювання в Україні, що розповсюдиться і на криптогалузь, буде побудоване на європейських нормах MiCA.

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Темою обговорення стало, зокрема й управління арештованими віртуальними активами як цифровою річчю (у розумінні ст. 179 Цивільного кодексу України).

Вирішено ініціювати створення первинного законодавчого підґрунтя для управління віртуальними активами у вигляді юстованого спільного наказу (методичної інструкції) РНБО, ГПУ, АРМА, ДКП, СБУ та ДБР.

Документ, зокрема, має врегулювати питання управлінських ризиків та збереження вартості волатильних криптоактивів (Bitcoin та інших).

Також учасники домовились про координацію спільних дій у сфері конфіскації віртуальних активів, заблокованих у країнах ЄС у межах санкційного механізму.

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З половини 2022 року до 16 жовтня 2023 року АРМА виявило та розшукало віртуальні активи фігурантів кримінальних проваджень на орієнтовну суму 223 531 USDT (USDt Tether - прив'язаний до долара США стейблкоїн, що випускається компанією Tether Holdings Limited. Станом на серпень 2023 року є найбільшим за капіталізацією активом сегмента. – Ред.)