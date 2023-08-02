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"Десятки мільйонів щомісяця". Скільки податків мали б сплачувати криптобіржі – БЕБ

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 17:44
Фото: EPA

Українські криптобіржі щомісяця сплачували б десятки мільйонів гривень податків, якби Верховна Рада врегулювала це питання на законодавчому рівні. Про це заявило Бюро економічної безпеки.

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За оцінками БЕБ, державний бюджет за десять років втратив щонайменше 3 млрд грн податків від діяльності криптобірж, правила роботи яких досі не врегульовано в Україні.

"Очевидно, що поки питання затягується, держава продовжує втрачати десятки мільйонів податків щомісяця. Крім того, операції з криптовалютою можуть використовуватися для обходу санкцій, виведення коштів за кордон, незаконного ігорного бізнесу та скоєння кримінальних правопорушень", – зазначив заступник директора Бюро економічної безпеки Андрій Пащук.

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Загальний обсяг торгів цих бірж тільки трьома віртуальними активами (Bitcoin, Ethereum, Tether) за період їхньої діяльності з 2013 року становить понад $55 млрд, підрахувало БЕБ. З трансакцій стягується торгова комісія, яка в середньому становить 0,8% від обігу. За десять років це орієнтовно склало $445,5 млн.

Водночас криптобіржі досі не сплачують податки в Україні, адже немає нормативної бази, зазначає БЕБ.

Перший крок у регулюванні віртуальних активів український парламент зробив 17 лютого 2022 року, ухваливши профільний закон №2074-ІХ. Він набув чинності з дня внесення та ухвалення змін до Податкового кодексу. Але норми щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами досі не ухвалені, наголошує Бюро.

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16 травня 2023 року Рада Європейського Союзу першою у світі встановила нормативну базу щодо ринків криптоактивів і послуг (MiCA). Нові правила розповсюджуються на емітентів токенів, а також постачальників криптопослуг, зокрема біржі та гаманці. Вони набудуть чинності через рік після публікації в урядовому журналі ЄС.

Віра Касіян
податкиБЕБкриптовалюта
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