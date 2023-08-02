"Десятки миллионов ежемесячно". Сколько налогов должны платить криптобиржи – БЭБ
Украинские криптобиржи ежемесячно платили бы десятки миллионов гривен налогов, если бы Верховная Рада урегулировала этот вопрос на законодательном уровне. Об этом заявило Бюро экономической безопасности.
По оценкам БЭБ, государственный бюджет за десять лет потерял по меньшей мере 3 млрд грн налогов от деятельности криптобирж, правила работы которых до сих пор не урегулированы в Украине.
"Очевидно, что пока вопрос затягивается, государство продолжает терять десятки миллионов налогов ежемесячно. Кроме того, операции с криптовалютой могут использоваться для обхода санкций, вывода средств за границу, незаконного игорного бизнеса и совершения уголовных правонарушений", – отметил заместитель директора Бюро экономической безопасности Андрей Пащук.
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Общий объем торгов этих бирж только тремя виртуальными активами (Bitcoin, Ethereum, Tether) за период их деятельности с 2013 года составляет более $55 млрд, подсчитало БЭБ. С трансакций взимается торговая комиссия, которая в среднем составляет 0,8% от оборота. За десять лет это ориентировочно составило $445,5 млн.
При этом криптобиржи до сих пор не платят налоги в Украине, ведь нет нормативной базы, отмечает БЭБ.
Первый шаг в регулировании виртуальных активов украинский парламент сделал 17 февраля 2022 года, приняв профильный закон №2074-IX. Он вступил в силу со дня внесения и принятия изменений в Налоговый кодекс. Но нормы об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами до сих пор не приняты, подчеркивает Бюро.
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16 мая 2023 года Совет Европейского Союза первым в мире установил нормативную базу по рынкам криптоактивов и услуг (MiCA). Новые правила распространяются на эмитентов токенов, а также поставщиков криптоуслуг, в том числе биржи и кошельки. Они вступят в силу спустя год после публикации в правительственном журнале ЕС.
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