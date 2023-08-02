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"Десятки миллионов ежемесячно". Сколько налогов должны платить криптобиржи – БЭБ

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 17:44
Фото: EPA

Украинские криптобиржи ежемесячно платили бы десятки миллионов гривен налогов, если бы Верховная Рада урегулировала этот вопрос на законодательном уровне. Об этом заявило Бюро экономической безопасности.

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По оценкам БЭБ, государственный бюджет за десять лет потерял по меньшей мере 3 млрд грн налогов от деятельности криптобирж, правила работы которых до сих пор не урегулированы в Украине.

"Очевидно, что пока вопрос затягивается, государство продолжает терять десятки миллионов налогов ежемесячно. Кроме того, операции с криптовалютой могут использоваться для обхода санкций, вывода средств за границу, незаконного игорного бизнеса и совершения уголовных правонарушений", – отметил заместитель директора Бюро экономической безопасности Андрей Пащук. 

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Общий объем торгов этих бирж только тремя виртуальными активами (Bitcoin, Ethereum, Tether) за период их деятельности с 2013 года составляет более $55 млрд, подсчитало БЭБ. С трансакций взимается торговая комиссия, которая в среднем составляет 0,8% от оборота. За десять лет это ориентировочно составило $445,5 млн.

При этом криптобиржи до сих пор не платят налоги в Украине, ведь нет нормативной базы, отмечает БЭБ.

Первый шаг в регулировании виртуальных активов украинский парламент сделал 17 февраля 2022 года, приняв профильный закон №2074-IX. Он вступил в силу со дня внесения и принятия изменений в Налоговый кодекс. Но нормы об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами до сих пор не приняты, подчеркивает Бюро.

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16 мая 2023 года Совет Европейского Союза первым в мире установил нормативную базу по рынкам криптоактивов и услуг (MiCA). Новые правила распространяются на эмитентов токенов, а также поставщиков криптоуслуг, в том числе биржи и кошельки. Они вступят в силу спустя год после публикации в правительственном журнале ЕС.

Вера Касиян
криптовалютаналогиБЭБ
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