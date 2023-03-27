В Nvidia раскритиковали криптовалюты: Не приносят никакой пользы
Главный технический директор американского производителя чипов Nvidia Майкл Коган заявил, что криптовалюты "не приносят ничего полезного для общества". Использование вычислительной техники для таких технологий, как искусственный интеллект, гораздо более целесообразно, сказал он The Guardian.
"Всем этим криптоштукам нужны были технологии параллельной обработки, и [в этом Nvidia] лучшая, поэтому люди использовали их в своих целях. Они покупали массу вещей, но в конце концов все обрушилось, потому что не принесло ничего полезного для общества. А ИИ приносит", – сказал Каган.
"Я никогда не верил, что [криптовалюты] – это что-то, что сделает для человечества нечто хорошее. Понимаете, люди делают безумные вещи, они покупают твою продукцию, а ты продаешь. Но это не значит, что компания ориентируется на поддержку этого", – сказал Каган.
- Абсолютное большинство людей, покупавших биткоины, потеряли на этом деньги, свидетельствует исследование Банка международных расчетов (BIS).
- В ноябре 2022 года обанкротилась FTX, одна из крупнейших криптобирж в мире.
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