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В Nvidia раскритиковали криптовалюты: Не приносят никакой пользы

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 15:50
В Nvidia раскритиковали криптовалюты: Не приносят никакой пользы - Фото
Фото: EPA

Главный технический директор американского производителя чипов Nvidia Майкл Коган заявил, что криптовалюты "не приносят ничего полезного для общества". Использование вычислительной техники для таких технологий, как искусственный интеллект, гораздо более целесообразно, сказал он The Guardian.

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Видеокарты от Nvidia массово используются для майнинга цифровых активов, но компания также известна своим скептическим отношением к криптовалютам.
В 2021 году она даже выпустила программное обеспечение, чтобы ограничить использование видеокарт для майнинга Ethereum. Коган уверен, что это решение было оправдано.

"Всем этим криптоштукам нужны были технологии параллельной обработки, и [в этом Nvidia] лучшая, поэтому люди использовали их в своих целях. Они покупали массу вещей, но в конце концов все обрушилось, потому что не принесло ничего полезного для общества. А ИИ приносит", – сказал Каган.

"Я никогда не верил, что [криптовалюты] – это что-то, что сделает для человечества нечто хорошее. Понимаете, люди делают безумные вещи, они покупают твою продукцию, а ты продаешь. Но это не значит, что компания ориентируется на поддержку этого", – сказал Каган.

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Андрій Водяний
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