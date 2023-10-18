UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Государство подготовит правовой механизм для управления арестованной криптовалютой

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 14:37
Государство подготовит правовой механизм для управления арестованной криптовалютой - Фото
Фото: Depositphotos

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) совместно с Департаментом киберполиции, СБУ и ДБР разработает порядок управления цифровыми активами, в частности криптовалютами. Первая рабочая встреча по этому вопросу состоялась 17 октября, сообщила пресс-служба Агентства.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Отсутствие правового регулирования в области управления цифровыми активами заставляет заинтересованные стороны искать актуальные подходы, подчеркнули участники встречи.

Справка. Закон №2074-IX "О виртуальных активах"  Верховная Рада приняла еще в феврале прошлого года, а президент подписал его в марте. Впрочем, закон еще не начал функционировать, а полноценной легализации рынка цифровых валют не произошло. Для вступления закона в силу нужно было внести изменения в Налоговый кодекс, чего парламент не сделал.

В настоящее время идет работа над обновленным законопроектом о виртуальных активах. Его могут принять в конце года. Регулирование в Украине, которая распространится и на криптотрасль, будет построено на европейских нормах MiCA.

Читайте также: Какие правила игры ожидают украинцев на крипторынке

Темой обсуждения стало в том числе и управление арестованными виртуальными активами как цифровой вещью (в понимании ст. 179 прим Гражданского кодекса Украины).

Решено инициировать создание первичной законодательной основы для управления виртуальными активами в виде юстированного совместного приказа (методической инструкции) СНБО, ГПУ, АРМА, ГКП, СБУ и ДБР.

Документ, в частности, должен урегулировать вопросы управленческих рисков и сохранение стоимости волатильных криптоактивов (Bitcoin и других).

Также участники договорились о координации совместных действий по конфискации виртуальных активов, заблокированных в странах ЕС в рамках санкционного механизма.

Читайте также: "Десятки миллионов ежемесячно". Сколько налогов должны платить криптобиржи – БЕБ

С половины 2022 года по 16 октября 2023 года АРМА обнаружила и разыскала виртуальные активы фигурантов уголовных производств на ориентировочную сумму 223 531 USDT ( USDt Tether – привязанный к доллару США стейблкоин, выпускаемый компанией Tether Holdings Limited по капитализации активом сегмента. – Ред.)

Вера Касиян
санкциикриптовалютаАРМА
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 