Государство подготовит правовой механизм для управления арестованной криптовалютой
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) совместно с Департаментом киберполиции, СБУ и ДБР разработает порядок управления цифровыми активами, в частности криптовалютами. Первая рабочая встреча по этому вопросу состоялась 17 октября, сообщила пресс-служба Агентства.
Отсутствие правового регулирования в области управления цифровыми активами заставляет заинтересованные стороны искать актуальные подходы, подчеркнули участники встречи.
В настоящее время идет работа над обновленным законопроектом о виртуальных активах. Его могут принять в конце года. Регулирование в Украине, которая распространится и на криптотрасль, будет построено на европейских нормах MiCA.
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Темой обсуждения стало в том числе и управление арестованными виртуальными активами как цифровой вещью (в понимании ст. 179 прим Гражданского кодекса Украины).
Решено инициировать создание первичной законодательной основы для управления виртуальными активами в виде юстированного совместного приказа (методической инструкции) СНБО, ГПУ, АРМА, ГКП, СБУ и ДБР.
Документ, в частности, должен урегулировать вопросы управленческих рисков и сохранение стоимости волатильных криптоактивов (Bitcoin и других).
Также участники договорились о координации совместных действий по конфискации виртуальных активов, заблокированных в странах ЕС в рамках санкционного механизма.
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С половины 2022 года по 16 октября 2023 года АРМА обнаружила и разыскала виртуальные активы фигурантов уголовных производств на ориентировочную сумму 223 531 USDT ( USDt Tether – привязанный к доллару США стейблкоин, выпускаемый компанией Tether Holdings Limited по капитализации активом сегмента. – Ред.)
- 16 мая 2023 года Совет Европейского Союза первым в мире установил нормативную базу по рынкам криптоактивов и услуг (MiCA).
- В этом же месяце детективы НАБУ начали осваивать криптовалюты.
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