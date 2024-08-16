МВФ вважає, що для майнерів треба встановити вищі ціни на електроенергію

На криптомайнінг та дата-центри зараз припадає 2% світового споживання електроенергії та майже 1% світових викидів

Фото: EPA

Майнінг криптовалют почав використовувати стільки енергії, що її потрібно додатково оподаткувати. Так вважають економісти Міжнародного валютного фонду.

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Начальник відділу департаменту фінансових питань МВФ Шафік Хебус і економіст відділу кліматичної політики Нейт Вернон-Лін вважають, що податок на електроенергію, яку використовують майнери криптовалют, може скоротити викиди вуглецю на 100 млн тонн на рік, що дорівнює викидам усієї Бельгії.

Податок у розмірі $0,047 за 1 кВт/год "спонукатиме індустрію криптомайнінгу обмежити свої викиди відповідно до глобальних цілей", вважають експерти МВФ.

Якщо врахувати вплив забруднення повітря на здоров'я людей, податок має зрости до $0,089 за 1 кВт/год.

Це підвищить середню ціну на електроенергію для майнерів криптовалюти на 85%, збільшить річний дохід країн світу на $5,2 млрд і скоротить викиди на 100 млн тонн щороку.

У МВФ порахували, що одна транзакція біткоїна використовує приблизно стільки електроенергії, скільки середньостатистична людина в Пакистані чи Гані споживає за три роки.

Економісти МВФ також запропонували податок на споживання енергії центрів штучного інтелекту в розмірі $0,032 за 1 кВт/год (або $0,052 за 1 кВт/год з урахуванням витрат на забруднення, оскільки вони, зазвичай, розташовані в місцях з більш екологічною електроенергією). Цей податок може давати урядам $18 млрд на рік.

МВФ також зазначає, що до 2027 року на криптомайнінг може припадати 0,7% глобальних викидів вуглецю. Додавши викиди від центрів обробки даних штучного інтелекту, цей показник сягатиме 1,2%, або 450 млн тонн.

За оцінками МВФ, до 2027 року штучний інтелект і криптомайнінг можуть використовувати до 6% світової електроенергії.