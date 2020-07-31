Наличных в обращении становится все больше. НБУ назвал причины
За период с начала года до 1 июля объем наличных денег в обращении в Украине увеличился на 14,4% (или на 61,2 млрд грн) до 486,3 млрд грн. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка.
Для сравнения, за аналогичный период 2019 года объем наличных в обращении уменьшился на 1,6% (или на 6,4 млрд грн).
Почему наличных в обращении становится больше
По данным НБУ, это связано с ситуацией, сложившейся из-за коронавируса и карантина. После введения карантина наличные стали дольше задерживаться в обращении.
Регулятор поясняет, что на ситуацию могли повлиять следующие факторы:
- во время карантина граждане меньше потребляли товаров и услуг;
- увеличился спрос на наличные, в том числе "на всякий случай". Такое увеличение спроса на наличные происходило и в других странах, где вводились карантинные ограничения;
- усилилась социальная защита и выросли государственные выплаты для поддержки населения в период коронакризиса (в том числе пенсионеров, которые в основном предпочитают наличные);
- выросли неофициальные расчеты в тех видах деятельности, работа которых была временно ограничена из-за карантина.
Сколько банкнот и монет приходится на одного украинца
По состоянию на 1 июля 2020 года в обращении находилось банкнот на сумму 483,5 млрд грн (2,96 млрд штук), а монет – на сумму 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук).
На одного украинца приходится 71 банкнота и 185 монет различного номинала (по состоянию на начало 2020 года - 70 банкнот и 182 монеты).
Больше всего по количеству в наличном обращении находится 200-гривневых банкнот (почти 23,2% от всего количества банкнот) и монет номиналом 10 копеек (около 28,9% от всего количества монет в обращении).
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Сколько наличных приняли и выдали банки за первое полугодие
В кассы банков за первое полугодие 2020 года поступило наличных на общую сумму 961,4 млрд грн. Это на 11,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Объем выдачи наличных из касс банков в первом полугодии 2020 составил 1 025,7 млрд грн, что на 5,5% меньше, чем за январь-июнь 2019 года.
Больше всего банки выдавали наличные в первом полугодии 2020 года:
- по операциям клиентов с использованием платежных карт (75,5% от общего объема расходов);
- для подкрепления операторов почтовой связи (6,5% от общего объема расходов);
- для приобретения иностранной валюты у клиентов (6,2% от общего объема расходов).
Крупнейшими источниками поступлений наличности в банки были:
- операции клиентов с использованием платежных карт (35,5% от общего объема поступлений);
- торговая выручка (34,9% от общего объема поступлений);
- выручка от всех видов услуг (9,4% от общего объема поступлений).
- В конце 2019 года НБУ впервые разрешил небанковской компании хранить наличные деньги.
- В январе нынешнего года Национальный банк сообщил о том, что за 2019 год объем наличных в обращении увеличился на 6,2% до 425 млрд грн.
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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
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