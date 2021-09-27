Налоговая арестовала 26 млн грн украинца, который не подтвердил источник дохода

Государственная налоговая служба Харькова арестовала 26 млн грн на счетах украинца, который приобрел несколько автомобилей и земельных участков, не подтвердив при этом источники дохода, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным налоговой, украинец купил несколько автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн.

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"Но эти затраты в несколько раз превышали официальные доходы этого человека. Операция по покупке этих активов имеет признаки легализации доходов, полученных преступным путем", — говорится в сообщении налоговой.

Открыто уголовное производство по факту правонарушения по ч.2 ст.209 УКУ – легализация (отмывание доходов), полученных преступным путем.

6 июня 2020 года профильный комитет Верховной Рады, Офис президента и Кабмин согласовали с МВФ концепцию налоговой амнистии. Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании 15 июня 2021 года. С начала сентября 2021 года в Украине заработала налоговая амнистия. Налоговая амнистия — возможность "узаконить" капитал, происхождение которого украинцы не могут объяснить.

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Наталия Софиенко

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