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Налоговая арестовала 26 млн грн украинца, который не подтвердил источник дохода

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 19:38
Налоговая арестовала 26 млн грн украинца, который не подтвердил источник дохода - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Государственная налоговая служба Харькова арестовала 26 млн грн на счетах украинца, который приобрел несколько автомобилей и земельных участков, не подтвердив при этом источники дохода, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным налоговой, украинец купил несколько автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн.

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"Но эти затраты в несколько раз превышали официальные доходы этого человека. Операция по покупке этих активов имеет признаки легализации доходов, полученных преступным путем", — говорится в сообщении налоговой. 

Открыто уголовное производство по факту правонарушения по ч.2 ст.209 УКУ – легализация (отмывание доходов), полученных преступным путем.

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Наталия Софиенко
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