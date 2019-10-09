НАПК направило в суд админпротокол по министру Маркаровой

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Украины Оксаны Маркаровой за декларирование недостоверных сведений. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"По результатам полной проверки декларации за 2017 год, предоставленной Оксаной Маркаровой, в то время первым заместителем министра финансов Украины, Национальное агентство установило декларирования недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.

В НАПК уточняют, что Маркарова не указала стоимость своей квартиры и недостоверно указала доходы, полученные ею, мужем и дочерью. Кроме того, не были указаны ценные бумаги, принадлежащие ей и мужу, и указаны недостоверные сведения о средствах на банковских счетах. "Всего установлено декларирование недостоверных сведений на сумму 415 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Как отмечают в НАПК, за подачу заведомо недостоверных сведений в декларации, отличающихся от достоверных на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов, предусмотрена административная ответственность по части четвертой статьи 172-6 КУоАП.

В НАПК подчеркивают, что ни протокол, ни его направление в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения. Это является основанием для производства по делу об административном правонарушении в суде.

26 сентября НАПК пригласило министра финансов для дачи объяснений по признаку возможных административных правонарушений.

заявила , что с протоколом не согласна. "Готовлюсь предоставлять эти же объяснения в суде", - уточнила она. 3 октября Маркарова сходила в НАПК и

Согласно статьи 172-6 КУоАП, за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотрен штрафа от одной тысячи до двух тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Т.е. Маркаровой грозит штраф от 17 000 до 42 500 грн.