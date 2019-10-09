НАПК направило в суд админпротокол по министру Маркаровой

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Украины Оксаны Маркаровой за декларирование недостоверных сведений. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
"По результатам полной проверки декларации за 2017 год, предоставленной Оксаной Маркаровой, в то время первым заместителем министра финансов Украины, Национальное агентство установило декларирования недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.
В НАПК уточняют, что Маркарова не указала стоимость своей квартиры и недостоверно указала доходы, полученные ею, мужем и дочерью. Кроме того, не были указаны ценные бумаги, принадлежащие ей и мужу, и указаны недостоверные сведения о средствах на банковских счетах. "Всего установлено декларирование недостоверных сведений на сумму 415 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Как отмечают в НАПК, за подачу заведомо недостоверных сведений в декларации, отличающихся от достоверных на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов, предусмотрена административная ответственность по части четвертой статьи 172-6 КУоАП.
В НАПК подчеркивают, что ни протокол, ни его направление в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения. Это является основанием для производства по делу об административном правонарушении в суде.