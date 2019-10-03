Маркарова раскрыла подробности своего визита в НАПК

Национальное агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) проверило декларации министра финансов Украины Оксаны Маркаровой за 2015, 2016 и 2017 годы. Протокол по "недостоверной" информации составлен один, написала Маркарова в Facebook.

"Составлен один протокол за 2017 год об админнарушении по "недостоверной", по мнению НАПК, стоимости декларирования квартиры, моей зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и ​​некоторых незначительных доходов в целом на сумму более 100, но меньше 250 минимумов", - написала Маркарова.

Она отметила, что с протоколом не согласна. "Готовлюсь предоставлять эти же объяснения в суде", - уточнила министр.

По ее словам, все задекларировано, конфликтов интересов не обнаружили. "Вопросы как и в прошлый раз - методологические", - добавила Маркарова.