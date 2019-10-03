Маркарова раскрыла подробности своего визита в НАПК

Министр финансов сообщила, что составлен протокол по декларации за 2017 год
Национальное агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) проверило декларации министра финансов Украины Оксаны Маркаровой за 2015, 2016 и 2017 годы. Протокол по "недостоверной" информации составлен один, написала Маркарова в Facebook.
"Составлен один протокол за 2017 год об админнарушении по "недостоверной", по мнению НАПК, стоимости декларирования квартиры, моей зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и некоторых незначительных доходов в целом на сумму более 100, но меньше 250 минимумов", - написала Маркарова.
Она отметила, что с протоколом не согласна. "Готовлюсь предоставлять эти же объяснения в суде", - уточнила министр.
По ее словам, все задекларировано, конфликтов интересов не обнаружили. "Вопросы как и в прошлый раз - методологические", - добавила Маркарова.
- 26 сентября НАПК пригласило министра Маркарову для дачи объяснений по признаку возможных административных правонарушений.
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В середине августа НАПК заявило, что глава НБУ Яков Смолий в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы указал недостоверные сведения о стоимости доли в трех нежилых помещениях, доходе, начисленному ему и жене в виде процентов, не сообщил о наличии у жены корпоративных прав. Также глава НБУ не отразил информацию о ряде земельных участков и о средствах на банковских счетах, утверждают в НАПК.
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19 сентября появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло три производства по факту декларирования недостоверной информации. Смолий написал, что уведомлений от НАБУ об открытии дела не получал. При этом подтвердил, что получил заключение НАПК о проверке декларации в августе.