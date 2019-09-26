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Министра Маркарову вызывают в НАПК. Есть вопросы по декларации

Министра Маркарову вызывают в НАПК. Есть вопросы по декларации
26.09.2019, 13:11

В Нацагентстве заподозрили министра финансов в подаче недостоверных данных в налоговой декларации

Национальное агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает министра финансов Оксану Маркарову для дачи объяснений по признаку возможных административных правонарушений. Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

Маркарову приглашают 3 октября с 10:00 до 12:00 для объяснений возможных недостоверных сведений в декларации.

В НАПК отмечают, что при наличии оснований может быть составлен протокола об административном правонарушении "по признакам представления заведомо недостоверных сведений в декларации".

В НАПК напоминают, что собирают фактические данные по признакам возможного нарушения части четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, в Нацагентстве отмечают, что неявка "не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях".

  • В середине августа НАПК заявило, что глава НБУ Яков Смолий в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы указал недостоверные сведения о стоимости доли в трех нежилых помещениях, доходе, начисленному ему и жене в виде процентов, не сообщил о наличии у жены корпоративных прав. Также глава НБУ не отразил информацию о ряде земельных участков и о средствах на банковских счетах, утверждают в НАПК. 
  • 19 сентября появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло три производства по факту декларирования недостоверной информации. Смолий написал, что уведомлений от НАБУ об открытии дела не получал. При этом подтвердил, что получил заключение НАПК о проверке декларации в августе.
  • 13 сентября министр экономики Тимофей Милованов получил предписание от НАПК.

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