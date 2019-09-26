Министра Маркарову вызывают в НАПК. Есть вопросы по декларации

Национальное агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает министра финансов Оксану Маркарову для дачи объяснений по признаку возможных административных правонарушений. Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

Маркарову приглашают 3 октября с 10:00 до 12:00 для объяснений возможных недостоверных сведений в декларации.

В НАПК отмечают, что при наличии оснований может быть составлен протокола об административном правонарушении "по признакам представления заведомо недостоверных сведений в декларации".

В НАПК напоминают, что собирают фактические данные по признакам возможного нарушения части четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, в Нацагентстве отмечают, что неявка "не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях".