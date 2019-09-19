НАБУ открыло три дела по декларациям главы Нацбанка

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло три производства по факту декларирования недостоверной информации главой Национального банка (НБУ) Яковом Смолием. Об этом пишет Украинская Правда со ссылкой на руководителя пресс-службы Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК) Александра Свириденко.

"Зарегистрированы три производства. Они открыты на основании обоснованных выводов НАПК, которые мы направили в НАБУ. Они касаются недостоверного декларирования", - сказал он изданию.

По его словам, следователи НАБУ запросили дополнительные сведения у НАПК, касающиеся деклараций Смолия, и сегодня уже получили к ним доступ.

В середине августа НАПК заявило, что Смолий в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы указал недостоверные сведения о стоимости доли в трех нежилых помещениях, доходе, начисленному ему и жене в виде процентов, не сообщил о наличии у жены корпоративных прав. Также глава НБУ не отразил информацию о ряде земельных участков и о средствах на банковских счетах, утверждают в НАПК.

В интервью The Page Смолий пояснил, что указал стоимость всех помещений, а не принадлежащих ему доль, таким образом задекларировав еще больше, чем ему принадлежит на самом деле. Об участках он сказал, что давно продал их, а то, что они за ним все еще числятся, - это проблема геокадастра. Смолий добавил, что в заключении НАПК говорится, что наличия конфликта интересов не установлено, а правовые основания для установления признаков незаконно обогащения отсутствуют. При этом главе НБУ разрешили внести в декларации необходимые изменения.